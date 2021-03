O explozie puternică a avut loc în Olanda, în apropierea unui centru de testare covid-19 de la Bovenkarpsel, a anunţat poliţia olandeză, care precizează că nu a fost raportat niciun rănit, scrie AFP.

Nu se cunoaște încă circumstanțele producerii exploziei, dacă a fost vorba despre un accident sau un atac planificat. Genişti au fost desfăşuraţi la faţa locului, pentru a stabili dacă acolo se află în continuare material exploziv, potrivit televiziunii publice NOS.

”În apropierea Centrului de depistare din cadrul serviciului local al sănătăţii publice de la Bovenkarspel s-a declanşat un exploziv, la ora (locală) 6.66 (7.55, ora României). Geamuri au fost distruse. Nu există răniţi. Poliţia anchetează. Perimetru a fost izolat”, a anunţat într-un comunicat poliţia.

Breaking: Explosion near a Covid 19 screening center in the Netherlands, Bovenkarspel.“An explosion went off at 6:55 am. Windows were destroyed, no injuries. The police are investigating. The perimeter has been cordoned off,” police said in a statement. Video source: @maartenedel pic.twitter.com/e1ygrV7zpa