Un incediu puternic a izbucnit vineri dimineaţa într-un restaurant din China, chiar în zona Zhuhai.

Incediul s-ar fi produs în urma exploziei mai multor butelii de gaz care erau folosite pentru gătit în restaurant.

Din nefericire, incediul s-a răspândit imediat şi trei persoane au căzut victime. Două dintreele au fost rănite uşor, iar cea de-a treia a suferit mai multe arsuri.

Au apărut videoclipuri pe rețelele sociale care arătau un fum mare la locul incendiului

Explozie puternică la un restaurant din China (VIDEO)

#Zhuhai, #China: This is the current situation, more than 6 reported injured pic.twitter.com/WndkXJ2N2Y