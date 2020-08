Două explozii puternice s-au produs în sudul Filipinelor. 17 morți și cel puțin 10 răniți

Două explozii puternice au zguduit, luni, un orășel din sudul Filipinelor, ucigând cel puțin 10 persoane și rănind alte 17. Printre victime se află și 5 soldați. Regiunea este controlată de grupare extremistă aliată a temutei ISIS.

„A avut loc o explozie puternică în jurul prânzului în apropierea pieței orașului de pe insula Jolo", a declarat un purtător de cuvânt al gruparii militare antiteroriste.

Rapoartele inițiale ale poliției au arătat că cel puțin 5 soldați și 4 civili au fost uciși instantaneu în prima explozie, care s-a produs în timp ce soldații au însoțeau oficialitățile municipale locale în efectuarea unei acțiuni umanitare Covid-19.

O motocicletă încărcată cu un dispozitiv exploziv improvizat a sărit în aer lângă un camion militar. Biroul Crucii Roșii din Jolo, Sulu, este situat în apropierea zonei în care s-a produs deflagrația.

Scenes from twin blasts, which killed at least 10 and injured dozens, in Jolo, Sulu, Southern Philippines.



Initial investigation suggests the explosive used in the first blast may have been rigged to a motorcycle. pic.twitter.com/u5k4PhBzZM