Femeie de 108 ani, care a prins și pandemia de gripă spaniolă, vaccinată anti-COVID-19 (VIDEO)

O femeie în vârstă de 108 ani din Țara Galilor s-a vaccinat anti-COVID-19. Mary Keir este optimistă și a mărturisit că acum se simte mult mai în siguranță și mai fericită.

Mary Keir este printre primii rezidenți ai unui azil din Carmarthenshire care a primit prima doză din vaccinul Pfizer - BioNTech. Povestea femeii este una impresionantă, aceasta a prins și perioada pandemiei de gripă spaniolă. Avea numai 4 ani când a izbucnit gripa din 1916.

„Am fost foarte fericită să mă vaccinez astăzi. Am aşteptat să fie gata şi îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru cercetătorii care au reuşit să îl obţină. Suntem foarte norocoşi! Acum mă simt mult mai fericită şi în siguranţă”, a spus Mary.

Britanica a fost asistentă medicală în timpul și după cel de-Al Doilea Război Mondial. Femeia a lucrat la Spitalul Llandough în Cardiff. Mary Keir a fost nerăbdătoare să primească vaccinul.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.