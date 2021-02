Fenomen spectaculos în Melbourne. Un meteorit a iluminat cerul nopţii (VIDEO)

Spectacol pe cer, noaptea trecută în Melbourne, Australia. Un meteorit a intrat în atmosferă și s-a dezintegrat deasupra orașului, iluminând cerul nopții.

Martorii au povestit că fenomenul s-a produs în jurul orei 22:40 și a fost foarte luminos. Fenomenul s-a produs în cea de-a doua zi de carantină dintr-un șir de cinci și a coincis cu Ziua Îndrăgostiților.

Dr. Gail Iles, fiziciană și profesoară la Royal Melbourne Institute of Technology, a explicat că meteoritul s-ar fi deplasat cu „câțiva kilometri” pe secundă, iar spectacolul de lumină ar fi fost efectul interacțiunii lui cu atmosfera, nu al dezintegrării, potrivit 9News.

„Deoarece se deplasează atât de rapid, meteoritul interacționează cu particulele din atmosfera care înconjoară Pământul și a creat această erupție puternică de lumină”.

Nici o bucată din corpul ceresc nu a căzut pe pământ.

Societatea Astronomică a completat spunând că, foarte probabil, bucata de rocă a orbitat în jurul Soarelui timp de milioane de ani înainte să fie capturată de gravitația Pământului și să se dezintegreze în atmosferă.

