Fenomene meteo extreme în Japonia. Furtunile de zăpadă au paralizat zonele de coastă

Furtuni violente de zăpadă au lovit zonele de coastă de-a lungul Mării Japoniei, în ultimele zile, provocând perturbări ale traficului rutier, aerian şi feroviar şi lăsând fără curent electric mii de locuitori. Ninsoarea a depășit de patru ori cantitatea normală de zăpadă pentru această perioadă a anului în Yokote și în alte părți din sudul interior al prefecturii Akita, iar peste 80 de persoane au fost ucise sau rănite din cauza căderii zăpezii de pe acoperișuri și din alte cauze, potrivit mainichi.jp.

Ca urmare a căderilor massive de zăpadă, personalul Forței de Apărare la sol (GSDF) a început lucrările de deszăpezire în nordul Japoniei. Aceștia au deszăpezit aproximativ 5.000 de gospodării, inclusiv case de bătrâni, care erau în pericol de prăbușire.

People in many parts of Japan are still struggling as snow continues to fall across wide areas. Strong winds are forecast to make conditions even worse. pic.twitter.com/rN2RjUALqW