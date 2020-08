Festivalul de Film de la Veneția. Filmele cu cele mai mari șanse la câștigarea trofeului Leul de Aur în 2020

Festivalul de Film de la Veneția este unul dintre cele mai aștepte momente din industria cinematrografică. Fiind cel mai longeviv eveniment de acest gen, din întreaga lume, el se va desfășura în perioada 2-12 septembrie 2020.

Evenimentul va fi organizat în timpul pandemiei de COVID-19, iar din acest motiv ar urma să fie respectate o serie de măsuri noi și de reguli pentru revenirea răspândirii noului coronavirus. Spre exemplu, portul măștii ar urma să fie obligatoriu pe toată durată vizionării peliculelor.

Filmele aflate în cursa pentru Leul de Aur în 2020

Anul acesta, pentru Leul de Aur se vor bate producții precum Miss Marx, Lila in Haifa, dar și Lovers. Iată lista completă a filmelor de la Festivalul de la Veneția:

- In Between Dying

- Le Sorelle Macaluso

- The Wrold to Come

- Amants (LOVERS)

- Laila in Haifa

- Und Morgen die Ganze Welt

- Dorogie Tovarischi! (DEAR COMRADES!)

- Spy no Tsuma (WIFE OF A SPY)

- Khorshid (SUN CHILDREN)

- Pieces of a Woman

- Miss Marx

- Padrenostro

- Notturno

- Śniegnu Juz Nigdy nie Bedzie (NEVER GONNA SNOW AGAIN)

- The Discipline

- Quo Vadis, Aida?

- Nomadland

Memebrii juriului la Festivalul de Film de la Veneția

Anul acesta juriul Festivalului de Film de la Veneția va fi format din Cate Blanchett, la rândul său președintele cei de-a 77-a ediții a evenimentului, regizorul român Cristi Puiu și regizorul german Christian Petzold. Lor li se vor alătura și scriitorul italian Nicola Lagioia, regizoarea britanică Joanna Hogg și austriaca Veronika Franz și actrița franceză Ludivine Sagnier.

Premiile pe care juriul le va acorda anul acesta sunt: Leul de Aur pentru cel mai bun Film, Leul de Argint - Marele Premiul al Juriului şi Premiul pentru cel mai bun Regizor, Coppa Volpi pentru Cel mai bun Actor şi Cea mai bună Actriţă, precum şi premiile pentru Cel mai bun Scenariu şi Premiul Marcello Mastroianni pentru Cel mai bun Debut în cariera de actor.

Iarna trecută, Cristi Puiu a primit distincția „Premiul pentru cel mai Bun Regizor”, pentru filmul „Malmkrong”. La rândul său, regizorul Cristi Puiu a mai regizat și peliculele 'Marfa şi banii' (2001), 'Moartea Domnului Lăzărescu' (2005), un film câştigător al Premiului Un Certain Regard la Festivalul Internaţional de la Cannes, 'Aurora' (2010), 'Sieranevada' (2016), propunerea României la Premiile Oscar.

„O să fiu în juriu la Veneția dacă lucrurile merg bine. Tocmai am avut o discuție cu Anca, soția mea, și cu alți prieteni, legată de obstacolele apărute. România se pare că se află pe o listă neagră. Accesul în Italia ar putea să îmi fie interzis. Poate că va trebui să recurg la un protocol special, sau autoritățile să îmi dea voie să ajung la Veneția. Dacă nu reușesc poate voi rămâne acasă și altcineva îmi va lua locul. Lucrurile cumva se precipită într-o direcție cu totul și cu totul neașteptată. De la o zi la alta auzim tot felul de știri care mai de care grozave legate de destinul care ne așteaptă, așa că despre Veneția nu pot spune mare lucru”, spunea Cristi Puiu în urmă cu câteva săptămâni, la Digi24.