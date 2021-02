Fiica lui Bill Gates, studentă la medicină, a primit vaccinul anti-COVID-19: ”Din păcate, vaccinul nu mi-a implantat în creier geniul tatălui meu” (VIDEO)

Fiica lui Bill Gates a fost vaccinată împotriva noului coronavirus. Jennifer Gates, în vârstă de 24 de ani, este studentă la medicină. Ea a anunțat printr-o postare pe contul său de Instagram că a primit un vaccin anti-COVID dezvoltat prin tehnologia ARN mesager. În mesajul său, tânăra a făcut și o glumă pe seama adepților teoriilor conspirației, spunând că, din păcate, prin vaccinare nu i-a fost implantat în creier geniul tatălui ei.

„Sunt mai mult decât privilegiată să primesc prima doză prin care ARNm îmi învaţă celulele să clădească un răspuns imun la virus. Ca student la Medicină şi medic în devenire, sunt recunoscătoare că îmi va oferi protecţie şi siguranţă pentru munca mea viitoare.

Îi îndemn pe toți să citească mai mult și să ia în considerare acest lucru pentru ei și familiile lor atunci când li se oferă opțiunea. Cu cât sunt mai mulți oameni imunizați, cu atât comunitățile noastre vor fi mai sigure pentru toată lumea”, a scris Jennifer Gates pe Instagram, acolo unde a postat o fotografie în care apare ținând în mână uu autocolant cu mesajul „am primit vaccinul împotriva COVID-19”.

Totodată, fiica fondatorului Microsoft a ținut să le mulțumească oamenilor de știință și medicilor pentru eforturile lor în lupta cu pandemia de coronavirus.

”A spune «mulțumesc» nu este suficient pentriu a descrie recunoștința mea pentru medici, oameni de știință, experți în sănătate publică, farmaciști și atât de mulți alții care au făcut posibilă această realizare în medicina modernă. Lucrătorii noștri din domeniul sănătății au muncit neobosit pentru a salva cât mai multe vieți, iar acest vaccin nu va face decât să le sporească capacitatea de a reuși”, a mai precizat fiica miliardarului american.

