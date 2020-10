Fiul cel mic al lui Donald Trump, depistat cu Covid-19

Fiul cel mic al lui Donald Trump şi al Melaniei, Barron Trump, în vârstă de 14 ani, a fost confirmat și el cu coronavirus, potrivit AFP.

”Bineînțeles, m-am gândit imediat la fiul nostru”, a precizat Melania Trump pe o rețea de socializare.

”Spre ușurarea noastră, inițial el a dat rezultate negative. Preocupările mele au devenit realitate când a fost testat din nou și rezultatele au fost pozitive. Din fericire, este un adolescent puternic și nu a prezentat simptome. Într-un fel, m-am bucurat că noi trei am trecut prin asta în același timp, astfel încât să ne putem îngriji unii pe alții și să petrecem timp împreună”, mai spune ea.

Stephanie Grisham, purtătoarea de cuvânt a primei doamne, a precizat pentru USA Today că Barron Trump ”a fost testat negativ și se iau toate măsurile de precauție pentru a se asigura că este menținut în siguranță și sănătos”, conform Hotnews.ro

Donald Trump și Melania Trump au fost depistați cu Covid-19 la începul lunii octombrie, după ce o consilieră a președintelui a fost infectată. Donald Trump a fost stat internat trei zile în spitalul Walter Reed Army Medical Center.

To all who have reached out - thank you. Here is my personal experience with COVID-19 :https://t.co/XUysq0KVaY