Florian Tudor, cel mai căutat român din Mexic, a fost arestat: „Rechinul” conduce o grupare infracțională specializată în clonarea de carduri și acuzată că a furat peste un miliard de dolari (VIDEO)

Florian Tudor, zis Rechinul, cel mai căutat român din Mexic, a fost prins. Bărbatul a fost arestat joi seară în Quintana Roo, informează B1 TV. ”Rechinul” este acuzat de conducerea unei grupări mafiote în Cancun, grupare care a furat peste un miliard de dolari prin clonarea de carduri și spălare de bani. Pe numele lui Florian Tudor sunt șapte capete de acuzare, printre care grup infracţional organizat, şantaj şi instigare la tentativă de omor. De asemenea, în luna martie, pe numele lui a fost emis un mandat de arestare în lipsă, iar autoritățile române au cerut celor din Mexic extrădarea sa.

Anunțul privind capturarea lui Florian Tudor a fost făcut de Procuratura Generală din Mexic, care precizează că în timpul operațiunii, un agent federal a încercat să împiedice arestarea, iar avocatul interlopului i-a atacat pe agenţii poliţiei federale.

”Florián „T”, a fost arestat astăzi de personalul Procuraturii Generale, în conformitate cu o cerere de detenție în scopuri de extrădare, formulată de Guvernul României, pentru infracțiuni de crimă organizată, șantaj și tentativă de omucidere agravată (...). În timpul procesului de arestare, un agent al Ministerului Public Federal a încercat să împiedice arestarea și avocatul lui Florián „T” a lovit agenții poliției ministeriale federale; ambele persoane au fost, de asemenea, reținute pentru a fi puse la dispoziția Ministerului Public Federal, pentru infracțiunile corespunzătoare”, se arată în anunțul Procuraturii Generale din Mexic.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.