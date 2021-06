Noi măsuri de relaxare vor intra în vigoare începând cu data de 1 iulie, potrivit unui anunț făcut joi de premierul Florin Cîțu, în timpul vizitei sale la Alba Iulia.

Care sunt noile măsuri de relaxare

Mai exact, Guvernul va relaxa condiţiile pentru desfăşurarea târgurilor și talciocurilor. „Cred că săptămâna viitoare vom relaxa condiţiile pentru târguri. Ştiu că este acest interes pentru târguri, talciocuri, şi condiţiile vor fi relaxate de la 1 iulie. Se vor putea redeschide”, a afirmat Florin Cîţu.

În urmă cu o săptămână, la Sibiu, premierul Florin Cîțu a declarat că numărul scăzut de cazuri de COVID-19 înregistrat zilnic în România, precum și faptul că în secțiile de terapie intensivă de la nivel național sunt internați tot mai puțini pacienți infectați cu coronavirus arată că vaccinarea anti-COVID-19 dă rezultate.

Ce spune premierul despre campania de vaccinare

Întrebat, sâmbătă, într-o conferință de presă, la Sibiu, dacă consideră că ritmul campaniei de vaccinare este unul bun și dacă măsurile de relaxare programate pentru 1 iulie rămân valabile, Florin Cîțu a răspuns: ”Măsurile de relaxare de la 1 iulie le știm deja. Campania de vaccinare, din punctul meu de vedere, trebuie văzută prin filtrul a ceea ce se întâmplă cu pandemia în România, astăzi. Vedem că avem un număr din ce în ce mai mic de persoane care sunt testate pozitiv, avem un număr mai mic de persoane la ATI.

Toți acești indicatori arată că această campanie de vaccinare a dat rezultate. Ritmul se accelerează sau se reduce în funcție de ce se întâmplă cu pandemia. Dacă ne uităm la cum reacționează populația, vedem că această campanie are succes. Am încredere că vom ajunge și la celelalte cifre în perioada următoare. (...) Lucrurile merg în direcția bună. Nu mă îngrijorează. În iarnă, când m-a îngrijorat ceva, am cerit imediat mai multe paturi la ATI, sunt foarte atent la toți acești indicatori”.