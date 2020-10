Focar de coronavirus la Casa Albă. Reporterii acreditați au intrat în panică. Donald Trump: „Mă simt grozav!” (VIDEO)

Președintele american Donald Trump a revenit la Casa Albă după trei zile de stat în spital, în urma infectării cu coronavirus. Deși contagios și încă aflat sub tratament, el și-a dat jos masca de protecție și s-a lăsat pozat de fotoreporterii prezenți.

În ultimele zile, mai mulți membri ai staffului său au fost testați pozitiv, inclusiv purtătoarea sa de cuvânt. Asta a stârnit panică și furie în rândul reporterilor acreditați la Casa Albă. Ei se plâng de faptul că viețile le sunt puse în pericol deoarece angajații de acolo nu respectă minime reguli anti-COVID, ba chiar îi și iau peste picior.

Dar Trump pare liniștit. Încă de când era în spital, el posta pe Twitter mesaje despre cum americanii nu trebuie să se lase dominați de coronavirus, ci trebuie să fie bătăioși și să se adapteze noii realități. „Mă simt grozav!”, a mai scris el, în așteptarea celei de-a doua dezbateri electorale cu democratul Joe Biden, contracandidatul său în cursa pentru un nou mandat.

Încă bolnav de COVID-19, Donald Trump susține că e tot mai bine

Încă planează incertitudini asupra stării de sănătate a liderului american, mai ales că declarațiile oficiale au fost contradictorii. El a susținut că se simte bine, dar imagini surprinse la Casa Albă îl arată având serioase probleme de respirație:

Marți, în prima sa dimineață după revenirea la Casa Albă, Trump a postat pe Twitter un mesaj în care a comparat boala COVID-19 cu o simplă gripă: „Vine sezonul gripal! Vom închide țara? Nu, am învățat să trăim cu ea, exact cum învățăm să trăim cu coronavirusul".

SUA rămân țara cea mai lovită de pandemia de coronavirus, cu peste 210.000 de decese și 7,4 milioane de infectări.

„Nu-ți fie teamă de COVID. Nu-l lăsa să-ți domine viața”, a spus Trump într-un mesaj video postat luni pe Twitter.

După o scurtă plimbare cu elicopterul, Trump a fost adus de la spitalul militar Walter Reed înapoi la Casa Albă. El a ieșit apoi pe un balcon, și-a scos masca de protecție și a făcut un semn că totul e O.K.. Câteva ore mai târziu, el a postat un clip despre revenirea în campania electorală.

De asemenea, a înregistrat un mesaj în care le-a cerut americanilor să revină la treabă: „O să-l învingeți! Vom fi în prima linie. Ca lider al vostru, trebuie să fac asta. Știam că va fi periculos, dar a trebuit s-o fac. Am stat în prima linie și am condus”.

El a speculat apoi că „acum sunt bine, poate am devenit imun, nu știu”.

Organizația Mondială a Sănătății a susținut că, deocamdată, nu se știe precis dacă oamenii care au contractat virusul au devenit imuni și, dacă da, pentru cât timp.

De asemenea, Trump s-a arătat convins că vaccinul anti-coronavirus va veni cât de curând, deși Centrul american pentru Controlul Bolilor a transmis că un astfel de tratament nu va fi disponibil la scară largă până cel mai devreme la mijlocul anului viitor.

Înainte să plece din spital, Donald Trump le-a transmis oamenilor să nu se teamă de boală.

Focar de coronavirus la Casa Albă

Contracandidatul său, democratul Joe Biden, a transmis că e „bucuros” să afle că Trump are o stare tot mai bună. Totuși, el a ținut să-l critice: „Orice susține că măștile de protecție nu au niciun rol și că distanța socială nu contează, iar apoi se infectează cred că e responsabil pentru situația în care ajunge”.

Potrivit recomandărilor emise de autoritățile sanitare americane, Donald Trump ar trebui să stea în izolare vreme de 10 zile de la apariția primelor simptome.

Numărul persoanelor din anturajul lui Trump testate pozitiv cu coronavirus a ajuns recent la 11. Printre ele, Melania Trump, soția sa, Bill Stepien, managerul de campanie, Kayleigh McEnany, purtătoarea de cuvânt a președintelui, Ronna McDaniel, șefa Comitetului Național Republican, sau Nicholas Luna, asistent al lui Trump.

Toți au participat la o recepție la Casa Albă organizată pentru judecătoarea Amy Coney Barrett, nominalizată pentru locul de la Curtea Supremă rămas vacantat după decesul lui Ruth Bader Ginsburg.

Panică printre reporterii acreditați la Casa Albă. Jurnaliștii se tem că vor lua SARS-CoV-2

Reporterii acreditați la Casa Albă sunt furioși și acuză că viețile le-au fost puse în pericol prin faptul că nu au fost respectate regulile anti-coronavirus, mai ales cea legată de purtarea măștii.

„Oamenii sunt furioși. (...) E ignoranță aici”, a spus unul dintre ei, pentru CNN.

Lucrurile au escaladat în ultimele zile. Kayleigh McEnany, purtătoarea de cuvând a președintelui, care a anunțat luni că a fost testată pozitiv cu SARS-CoV-2, le-a vorbit reporterilor, fără să poarte masca de protecție, cu doar o zi înainte. La fel au procedat Alyssa Farah, director de comunicare în Casa Albă, și Mark Meadows, șeful personalului.

„Nu e doar frustrant, e revoltător. Ca reporteri la Casa Albă, ne punem sănătatea în joc în fiecare zi. Avem și noi familii acasă... Ne așteptăm ca oamenii cu care lucrăm să ia aceleași măsuri ca noi. Dar nu o fac din cauza acestei ignoranțe. Suntem mai îngrijorați ca niciodată”, a spus reporterul, pentru CNN.

„E o situația înspăimântătoare”, a afirmat un al doilea reporter, pentru CNN.

„Nu e un mediu sigur pentru noi și nu mai e de mult timp. Nu poartă măștile. E limpede că de luni de zile nu le pasă așa cum ar trebui - reuniuni mari, mitinguri, evenimente cu participare masivă. Nicio mască în timpul zborurilor. Testări fără strategie. Și ne-au mai și luat peste picior când le-am atras atenția”, s-a plâns un al treilea reporter.