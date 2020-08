Zeci de angajați ai unei fabrici de dulciuri din Marea Britanie au fost infectați cu virusul SARS-CoV-2. Sursa infectării nu este încă cunoscută, iar până acum aproximativ jumătate dintre cei testați pozitiv s-au întors deja la serviciu, pe motiv că sunt apți de muncă.

În tot acest timp, conducerea fabricii s-a arătat mulțumită de modul în care problema a fost gestionată.

Fabrica se autodescrie drept principala sursă de hrană proaspătă din Regatul Unit și este situată la aproximativ 200 de kilometri de Londra, într-o zonă în care riscul de infectare cu noul coronavirus este unul ridicat.

Pentru gestionarea problemei, la fața locului a fost instalată o unitate de testare, care ar urma să permită testarea tuturor angajaților. Până acum 701 angajați dintr-un total de 1. 600 au fost testați, iar 72 dintre aceștia au primit un rezultat pozitiv pentru infecția cu SARS-CoV-2.

Însă, 33 dintre cei diagnosticați cu COVID-19 au fost deja clasificați drept apți de muncă și au revenit la serviciu. În plus, sursa focarului de COVID-19 nu a fost însă identificată, dar conducerea companiei s-a arătat mulțumită de modul în care a fost gestionată situația.

În Regaltul Unit, infectările din fabrici și centre comerciale sunt relativ frecvente. Recent, din aceeași cazuă a fost închisă o fabrică de sadwichuri, mai multe centre de distribuție a fructelor, precum și o fabrică de procesare a legumelor.

La fel ca în multe țări europene, pe fondul relaxării și al sezonului turistic și Marea Britanie are parte de o creștere a numărului de infectări În ultima săptămână, autoritățile de la Londra au raportat între 700 și 1.500 de cazuri de infectări pe zi.

Până marți, Regatul Unit a înregistrat, de la începutul pandemiei un număr de 320. 286 de cazuri de COVID-19, iar 41. 381 dintre acestea au decedat.

