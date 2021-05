Focuri de armă în inima New York-ului. Două femei și un copil au fost răniți

Panică în New York. Focuri de armă s-au auzit sâmbătă, chiar în celebra piață Times Square, iar câteva ore, circulația a fost restricționată în zonă. Două femei şi un copil au fost victimele răfuielilor între bandele interlope.

Incidentul în plină zi, în jurul orei locale 17:00 și a fost raportată prin aple la numărul de urgență.

Una dintre victime este o fetiță de numai patru ani, care a fost împușcată în picior. Ea se afla împreună cu familia la cumpărături într-un magazin de jucării. Rănită a fost și o femeie de 46 de ani şi o tânără, de 23 de ani, din statul Rhode Island, aflată la turistă la New York. Toate cele trei persoane au fost internate într-un spital din Manhattan, dar viaţa lor nu este în pericol.

Anchetatorii spun că nu există nici o legătură între cele trei victime. Ele s-au aflat la locul nepotrivit, în momentul nepotrivit și au fost prinse „în mijlocul unei dispute între doi până la patru bărbaţi”. Atacatorii nu au fost prinși noaptea trecută. Oamenii legii au publicat fotografia unui suspect, obținută de pe camerele de supraveghere.

WANTED in connection to shooting three people near West 44th Street and 7th Avenue in Manhattan on May 8, 2021. @NYPDDetectives need anyone with information about the identity or whereabouts of this individual to contact @NYPDTips at #800577TIPS. All calls are anonymous. pic.twitter.com/qciBGCR6AK