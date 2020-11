Focuri de armă în SUA, în ziua alegerilor prezidențiale. Patru oameni au murit în urma atacului

Patru oameni au murit, marți, într-un atac armat care a avut loc într-un cartier din statul Nevada, Statele Unite ale Americii. Autoritățile au fost alertate printr-un apel telefonic care anunța focuri de armă într-un complex de apartamente, dintr-un oraş situat în apropiere de Las Vegas.

Când forțele de ordine au ajuns la locul faptei, au găsit două persoane care au fost împușcate și un suspect într-o mașină parcată în apropiere. Ofițerii au încercat să discute cu el, însă un schimb de focuri a avut loc între bărbat şi poliţişti, potrivit nytimes.com

