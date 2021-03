Fostul director al Agenţiei de Informaţii Naţionale din SUA spune că americanii au dovezi privind OZN-urile: Sunt fenomene inexplicabile, mişcări ce nu se pot face cu tehnologia de care dispunem acum (VIDEO)

John Ratcliffe, fost director al Agenţiei de Informaţii Naţionale în Administraţia Trump, a dezvăluit că SUA au dovezi privind OZN-urile. Acesta a precizat că, de exemplu, au fost reperate manevre imposibil de executat cu ajutorul tehnologiei existente sau fenomene ce nu se pretează la explicaţii obişnuite.

„Sunt mult mai multe raportări privind observarea unor astfel de obiecte decât cele făcute publice. Unele au fost declasificate. Când vorbim despre observări, ne referim la obiecte la care au fost martori piloţii Marinei sau Forţelor Aeriene sau care au fost captate de sateliţi şi care se angajau în acțiuni dificil de explicat. Mişcări pentru care nu avem tehnologia necesară”, a declarat John Ratcliffe pentru Fox News, citat de Daily Mail.

