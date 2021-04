Fotbalistul Chris Smalling, jefuit în propria locuință, în miezul nopții. Hoții i-au pus pistolul la cap

Chris Smalling, fotbalistul AS Roma, s-a trezit cu un pistol la cap, în propria locuință, în toiul nopții. Trei bărbați înarmați și mascați au pătruns în casa sportivului din capitala Italiei, pentru a comite un jaf armat.

Smalling, soţia sa şi fiul lor în vârstă de doi ani dormeau în momentul în care hoții au pătruns în casă. Cei trei l-au obligat pe fotbalist să deschidă seiful şi să le dea un Rolex, bijuterii şi alte obiecte preţioase, potrivit news.ro.

Soţia jucătorului a sunat la poliţie vineri, la ora 05:00 dimineaţa, potrivit talksport.com.

Incidentul l-a marcat pe fostul jucător de la Manchester United, în vârstă de 31 de ani, și pe membrii familiei sale, însă vestea bună este că nimeni nu a fost rănit.

