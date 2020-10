Franța a raportat un număr record de cazuri cu Covid-19 sâmbătă

Franţa a atins un număr de aproape 17.000 de cazuri zilnice noi de coronvirus, cu aproximativ 5.000 mai multe faţă de ziua precedentă, potrivit Reuters.

Numărul total al infecțiilor este de 606.625 de cazuri, a anunţat Ministerul Sănătăţii. Numărul deceselor a ajuns la 32.198.

În ultimele şapte zile au fost 4.087 de cazuri noi de coronavirus, dintre care 849 la terapie intensivă.

Rata testelor pozitive pentru coronavirus a urcat la 7,9%, faţă de 7,7% vineri.

Și Marea Britanie are un număr foarte mare de cazuri, mai exact 12.872. Guvernul susține că întârzierea de raportare provine de la o problemă tehnică şi afirmă că cifrele din zilele următoare vor include cazuri suplimentare.

