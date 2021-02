Franța solicită Germaniei să renunțe la proiectul Nord Stream 2 din cauza arestării opozantului rus Alexei Navalnîi și a intervenției brutale din partea forțelor de ordine.

Franța cere suspendarea proietului Nord Stream 2

Un înalt oficial francez cere Germaniei să suspende construcția gazoductului Nord Stream 2. "Sancțiuni am adoptat, am putea adopta altele dar trebuie să fim lucizi, nu sunt suficiente", a afirmat secretarul francez de Stat pentru Afaceri Europene Clément Beaune. "Cred că opțiunea Nord Stream este o opțiune pe care ar trebui să o avem în vedere", a subliniat el, afirmând că mingea este acum în terenul germanilor. "Este o decizie germană pentru că este un gazoduct care ajunge în Germania".



"Am afirmat întotdeauna că avem cele mai mari îndoieli legate de acest proiect", a reamintit Clément Beaune. Sunt în acest context autoritățile franceze favorabile abandonării Nord Stream 2 ? "Într-adevăr", a răspuns el.



Proiectul Nord Stream 2 ar putea fi suspendat sau anulat

Proiectul de 11 miliarde a fost suspendat la sfârșitul anului 2019, după ce principala companie ce montează conductele, Allseas, a renunțat din cauza sancțiunilor SUA. Lucrările au reluate luna trecută, când o mică secțiune, de 2,6 kilometri, a fost terminată în apele germane. Lucrările la conducta principală nu au fost reîncepute până acum.

Gazprom, ca firmă listată, este obligată să informeze investitorii despre potențialele riscuri în prospectul eurobondurilor înainte ca aceste obligațiuni să ajungă pe piețele financiare.

Germania, care a susținut proiectul până acum, suportă noi presiuni de anulare a Nord Stream 2 după ce Alexei Navalnîi a fost arestat luni, imediat după ce s-a întors în Rusia.