Funeraliile și ceremoniile dedicate Prințului Philip vor avea loc ținând cont de restricțiile impuse în contextul pandemiei de coronavirus: Clopolele de la Westminster Abbey bat de 99 de ori vineri seara (VIDEO)

Casa Regală britanică anunță că funeraliile Prințului Philip și toate ceremoniile care vor avea loc în următoarele zile vor fi organizate ținând cont de recomandările guvernamentale în contextul pandemiei de COVID-19.

”În condițiile pandemiei de coronavirus şi în lumina recomandărilor guvernamentale aflate în vigoare, precum şi a măsurilor de distanţare socială, Majestatea sa Regina Elisabeta a II-a are în vedere organizarea unor funeralii şi a unor ceremonii adaptate acestui context.

În conformitate cu recomandările de sănătate publică, publicul este rugat să țină cont de îndrumările actuale ale Guvernului, să nu se adune în grupuri mari și să nu viziteze reședințele regale pentru a prezenta omagii”, se arată într-un comunicat publicat pe site-ul oficial al Casei Regale britanice.

În același timp, Familia Regală recomandă oamenilor să ia în calcul posibilitatea de a face donații pentru o organizație caritabilă în loc să depună flori în memoria Ducelui de Edinburgh.

O carte online de condoleanțe a fost deschisă pe site-ul royal.uk.

În semn de omagiu pentru Prințul Philip, vineri seară, clopotele de la Westminster Abbey din Londra bat de 99 de ori, începând de la ora locală 18.00.

În semn de omagiu pentru Prințul Philip, vineri seară, clopotele de la Westminster Abbey din Londra bat de 99 de oriAcestea sunt NOILE SIMPTOME care pot indica o agravare a COVID-19. Vezi LISTA completă

Westminster Abbey will toll its tenor bell once every 60 seconds, 99 times, from 6pm this evening. #PrincePhilip pic.twitter.com/Ir5LNufMXs