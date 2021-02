George Simion, vizite de lucru în Polonia și Belgia. Deputatul AUR, invitat la o televiziune poloneză: „Motivul pentru care mă aflu în Varșovia este să creez punți de legătură” (VIDEO)

Deputatul George Simion, copreședintele Alianței pentru Unirea Românilor, a efectuat vizite de lucru în Polonia și Belgia, în finalul lunii ianuarie, iar în cadrul deplasării la Varșovia a avut întrevederi cu reprezentați ai partidelor conservatoare de la guvernare, Partidul Lege și Justiție (PiS) și Partidul Solidaritatea Poloneză. În acest context, unionistul a anunțat că AUR se afiliază la familia politică europeană a conservatorilor și reformiștilor (ECR).

„Polonezii, prin partidele de guvernare conservatoare, dar și prin istoria comună pe care o au cu românii, prin interesele actuale pe care le au în regiune și prin viitorul pe care ni-l dorim să fie comun, trebuie să fie aliații strategici ai României în zonă”, declara George Simion în marja vizitei efectuate în Polonia.

El s-a întâlnit cu deputatul Janusz Kowalski, secretar de stat în Ministerul Activelor Statului, dar și cu deputatul Radoslaw Fogiel, consilier al liderului PiS, Jarosław Kaczyński, și responsabilul de relațiile internaționale al partidului care conduce Polonia. Cu această ocazie, George Simion i-a dăruit lui Fogiel o hartă a României Mari, se arată într-un comunicat transmis de AUR.

În schimb, la Bruxelles, George Simion „a avut o serie de întrevederi cu europarlamentari conservatori, cu care a abordat subiectul pachetului de mobilitate care afectează transportatorii români, al Pactului Verde european (Green Deal) care va vulnerabiliza sistemul națonal energetic inclusiv prin închiderea termocentralelor, dar și teme de actualitate ca instituirea unui pașaport de vaccinare sau cenzura practicată de Big Tech”.

George Simion, invitat la un post de televiziune polonez. Ce a declarat deputatul AUR despre unirea Republicii Moldova cu România și despre relațiile româno-polone

În cadrul vizitei desfășurate la Varșovia, George Simion a fost prezent și în studioul postului de televiziune wPolsce.pl („În Polonia), fiind invitatul lui Jakub Maciejewski la emisiunea „Întrebări aprinse”.

Întrebat de moderator de ce vrea AUR să dispară Republica Moldova, având în vedere că militează pentru unirea celor două maluri ale Prutului, George Simion a explicat: „Nu ne dorim să dispară, ne place foarte mult. Vrem să ne unim, deoarece dușmanii noștri istorici ne-au separat. Știi că, din cauza lui Stalin și Hitler, Polonia sufert mult, la fel și România a suferit mult. Acronimul partidului nostru este AUR, foarte ușor de tradus în limba engleză. Aurul statului polonez a tranzitat în siguranță România în 1939, iar noi, românii, i-am apărat pe polonezi pe cât de mult am putut, având în vedere pactul Ribbentrop-Molotov. Vrem să ne unim prin mijloace pașnice cu frații noștri din Moldova, iar motivul pentru care mă aflu în Varșovia este să creez punți de legătură cu conservatorii și cetățenii polonezi care ne împărtășesc valorile”.

Cei doi au discutat și despre relațiile româno-polone. Întrebat ce părere are el și conaționalii săi despre Polonia, deputatul AUR a declarat: „Iubesc Polonia, avem aceeași istorie, avem de apărat aceleași interese naționale. Cred că deja am ajuns de 12 ori în Polonia, aveți o țară minunată și am convingerea și încrederea în coaliția care guvernează Polonia că reprezintă valorile corecte, acele valori pe care partidul nostru le îmbrățișează. Avem în vedere să dezvoltăm această parte a Europei. Privim din perspectivă istorică, eu am un model în mareșalul polonez Pilsudski, care a vizitat România și a spus că suntem una și aceeași națiune sub două steaguri naționale, și credem că nu se va întâmpla niciun lucru bun în istorie, când Germania și Rusia sunt prietene. Acum vedem că Germania și Rusia sunt prietene și privim restrospectiv la ce s-a întâmplat în istoria noastră națională. Un mare român a spus odinioară că un popor care nu-și cunoaște istoria este condamnat să o repete. Trebuie să avem mare atenție, iar din punctul de vedere polonez, este important să știe că românii le sunt aliați și, în mod deosebit, partidul AUR pe care îl reprezint aici”.

