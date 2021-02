Germania expulzează un diplomat rus, ca răspuns la decizia recentă a Moscovei: Măsuri similare, luate și de Suedia și Polonia

Germania a declarat un diplomat rus „persona non grata” ca răspuns la decizia Moscovei de expulzare a trei diplomați europeni, săptămâna trecută. Anunțuri similare au fost luate și de Polonia și Suedia, informează Associated Press.

În urmă cu câteva zile Rusia a anunțat că a expulzat diplomați din Germania, Polonia și Suedia, diplomați despre care susține că au luat parte la protestele organizate în sprijinul lui Alexei Navalnîi, cel mai vehement opozant al președintelui rus, Vladimir Putin.

"Ministerul de Externe a declarat astăzi «persona non grata» un angajat al ambasadei ruse la Berlin. Rusia a expulzat câțiva diplomați ai UE, inclusiv unul de la ambasada Germaniei. Această decizie nu a fost justificată în niciun fel", au transmis, luni, reprezentanții Ministerului German de Externe, printr-un comuniact de presă, citat de dw.com.

