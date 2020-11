Germania se pregătește să înceapă de luna viitoare vaccinarea populației împotriva COVID-19

Germania este gata să dea startul campaniei de vaccinare împotriva noului coronavirus, după recentele succese anunțate de companii în războiul împotriva pandemiei.

Germania pregătește vaccinarea împotriva COVID-19

Guvernul de la Berlin ar putea autoriza vaccinarea împotriva covid-19 încă de luna viitoare, declară ministrul german al Sănătăţii Jens Spahn pentru grupul de presă RedaktionsNetzwerk Deutschland, relatează Reuters.

”Există motive de optimism cu privire la aprobarea unui vaccin în Europa anul acesta”, a declarat luni, în acest interviu, ministrul. ”Iar noi putem începe vaccinarea imediat”, a adăugat el.

Landurile germane vor trebui să pregătească centrele de vaccinare, astfel încât acestea să înceapă campania cel târziu luna viitoare.

”Prefer să am centrele de vaccinare mai devreme în loc să am un vaccin autorizat care nu este folosit imediat”, spune el.

Germania şi-a asigurat 300 de milioane de doze de vaccin prin interndiul Comisiei Europene (CE), contracte de achiziţionare şi opţiuni de achiziţionare, subliniază ministrul, adăugând că este un număr mai mult decât suficient şi că ar putea trimite doze şi altor ţări.

Pe de altă parte, Germania şi-ar putea înăspri şi prelungi măsurile în vederea opririi epidemiei covid-19 - până la 20 decembrie -, potrivit unor oficiali politici şi unui proiect în acest sens, pe care Reuters scrie că l-a consultat duminică.

Cancelarul german Angela Merkel urmează să discute miercuri despre acest subiect cu miniştrii-preşedinţi ai celor 16 landuri din ţară.

Germania a impus la 2 noiembrie o izolare parţială pe o perioadă de o lună, cu scopul de a opri al doilea val al epidemiei, care afectează o mare parte a Europei, însă numărul infectărilor nu scade.

Eforturi la nivel mondial pentru distribuția dozelor de vaccin

Liderii G20 au promis duminică, la finalul unei reuniuni de două zile prin videoconferință, că vor depune toate eforturile pentru a gatanta că vaccinurile anti-COVID-19 vor ajunge la toți oamenii. Pfizer - BioNTech au anunţat că vaccinul dezvoltat de ei asigură o protecție de 95%, iar vaccinul Moderna are o eficacitate de 94,5%.

Între timp, David Nabarro, reprezentant al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), a avertizat că Europa s-ar putea confrunta cu un al treilea val al pandemiei, dacă autoritățile vor mai repeta greșelile de până acum.

Pfizer Inc PFE.N și BioNTech ar putea obține autorizația de urgență în SUA și în Europa pentru vaccinul COVID-19 luna viitoare, după ce rezultatele finale ale studiului au arătat că are o rată de succes de 95% și nu are efecte secundare grave, au declarat miercuri producătorii de medicamente.