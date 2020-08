Proteste de amploare la Berlin față de restricțiile impuse în contextul pandemiei de coronavirus. Un tribunal regional din Germania a luat o decizie prin care autorizează organizarea de manifestații, anulând astfel o interdicție în acest sens, impusă la Berlin. Aproximativ 30.000 de persoane au ieșit în stradă, astfel că, în cele din urmă, Poliția a intervenit, dispersându-i pe protestatari, care nu repectau regulile de protecție sanitară, informează dw.com.

Demonstrația a fost permisă în urma deciziei Înalţei curţi administrative a Berlinului şi landului Brandenburg, însă un reprezentant al tribunalului a subliniat că manifestația se poate desfășura doar dacă sunt respectate regulile de distanțare.

"Distanţarea minimă nu este respectată de majoritatea manifestanţilor în pofida cererilor repetate", au anunțat reprezentanții poliției care au decis, Astfel, să blocheze protestele.

De altfel, Poliția anunțase deja, printr-un mesaj publicat pe Twitter, că organizatorul manifestației a fost atenționat că participanții la demonstrație nu poartă măști de protecție și nu respectă normele de distanțare fizică.

Protestatarii susțin că prin restricțiile impuse de autorități le sunt încălcate drepturi fundamentale. Aceștia au afișat mesaje precum "Opriţi nebunia coronavirusului" sau "Puneţi capăt dictaturii coronavirusului". Totodată, pe pancartele afișate de unii manifestanți se puteau citi mesaje privind de diferite teorii ale conspirației legate de noul coronavirus.

A MURIT TRAIAN BĂLĂNESCU! VESTEA TRISTĂ A ZILEI, ÎN ROMÂNIA!

Potrivit sursei citate, s-au produs și ciocniri între forțele de ordine și membri ai extremei drepte. De asemenea, a existat un episod în care reprezentanți ai presei au fost atacați cu apă de protestatari, cei din urmă acuzând că mass-media minte.

Cele mai recente date anunțate de autorități arată că, sâmbătă, în Germania au fost raportate 1.479 noi cazuri de infectare cu noul coronavirus. De la debutul pandemiei de COVID-19 și până în prezent, aici au fost confirmate 240.986 de îmbolnăviri, iar 9.289 de pacienți infectați cu SARS-CoV-2 au decedat.

Cancelarul german, Angela Merkel a făcut apel, vineri, la cetățeni să nu lase garda jos în fața noului coronavirus.

“Este o chestiune gravă, la fel de gravă ca până acum, şi trebuie să o luaţi în continuare în serios”, a avertizat liderul german.

Un protest similar a avut loc la Berlin și la începutul lunii august.

Poliția germană susținecă în jur de 17.000 de persoane au participat la demonstrațiile de atunci, când oamenii au protestat tot față de restricțiile impuse de guvern. Adunarea a fost organizată sub denumirea generică de „Sfârșitul pandemiei – ziua libertății. Potrivit presei locale, câțiva participanți au susținut că virusul este „cea mai mare teorie a conspirației”.

Manifestațiile au fost urmate de critici ale politicienilor la adresa participanților la protest.

Saskia Esken, co-președinte al social-democraților, partenerii mai mici de coaliție ai Angelei Merkel, a declarat într-un interviu: „Mii de Covidioți (n.r. – joc de cuvinte) se celebrează pe ei înșiși drept «al doilea val», fără distanțare, fără măști. Nu pun în pericol numai sănătatea noastră, ci și succesul nostru împotriva pandemiei, pentru revitalizarea economiei, educației și societății. Iresponsabili!”.

Jens Spahn, ministrul german al sănătății, s-a alăturat și el valului de critici aduse protestatarilor din Berlin: „Da, demonstrațiile ar trebui permise în vremurile coronavirusului. Dar nu așa. Distanțarea, regulile de igienă și măștile de față au scopul de a ne proteja pe noi toți”.

Germania: Zeci de mii de oameni la un protest anti-coronavirus, la Berlin

Protesters gathering for corona skeptic demo in Berlin. Masks are not compulsory, but organisers are responsible for ensuring that demonstrators maintain social distancing. En route we’ve also seen flags and t-shirts belonging to far-right extremist groups #b2908 pic.twitter.com/fUMONczpvT