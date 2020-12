Gestul halucinant la care a recurs un englez ca să își poată ține barul deschis în pandemie. L-a numit „Biserica celor 400 de iepuri” și ține

De la bar de tequila la cultul religios și „Biserica celor 400 de iepuri”. Gestul halucinant al unul englez care a dorit să își țină local deschis în vremea pandemiei

Ca să poată funcționa în timpul pandemiei de COVID-19 și ca să poată primi clienți, patronul unui bar din Nottingham a fost nevoit să recurgă la un gest cu totul și cu totul ciudat. Bărbatul a făcut o cerere prin care vrea să își schimbe domeniul de activitate și să devină cult religios. Astfel, barul său de tequila din Regatul Unit ar putea funcționa fără probleme, în condițiile crizei sanitare. Prevăzător, englezul a ales și un nume pentru noul său „lăcaș de cult”, „Biserica celor 400 de iepuri”, informează Nottinghampost.

James Aspell și-a văzut afacerea afectată de măsurile de protecție și de combatere a răspândirii noului coronavirus, așa că a decis să recurgă la măsuri, care l-ar putea ajuta să îți șină barul deschis și în timpul pandemiei. Ideea acestuia mai are doar să fie aprobată, iar dacă trece cererea de aprobare și barul de tequila pe care îl are în Nottingham s-ar putea transforma în cult religios.

De la bar la „biserică”, pentru a putea rămâne deschis în pandemie

Bărbatul din Anglia a depus o cere, prin care barul său să fie înregistrat drept cult religios. „Biserica celor 400 de ierpuri” ar putea funcționa după ce se va reidica carantina de pe teritoriul Marii Britanii. Începând din data de 2 decembrie, pe teritoriul Regatluiu vor intra în vigoare restricții în trei faze, iar pe durata fazei 3 bisericile ar putea funcționa, așa că pentru Aspell este o variantă prin care își poate continua activitatea în barul pe care îl conduce.

Totuși, ca barul lui Aspell să poată funcționa drept cult religios este necesar că oamenii să se înscrie în congregația lui. Membrii car edoresc să adere, pot să devină „iepuri credincioși” sau „reverend al iepurilor credincioși”, precizează sursa citată mai sus.

„A pornit dintr-o glumă, însă dintr-o nevoie serioasă. Cu noile restricții suntem forțați să închidem și ar putea dura luni până să reluăm activitatea. Noi nu vindem mâncare, așa că nici în timpul restricțiilor de gradul 2 nu am putea redeschide. Totul, de la săli de fitness sau saloane de masaj, pot să funcționeze. Chiar și târgurile de Crăciun vor fi organizate. În acel moment am realizat cât de ridicole sunt restricțiile, așa că am aplicat să ne înregistrăm ca loc de rugăciune”, a declarat James Aspell pentru sursa citată.

Chiar și așa, bărbatul în vârstă de 34 de ani susține că nu va deschide barul dacă autoritățile îi vor respinge cerea de a deveni cult religios.

De la începutul pandemiei, pe teritoriul Marii Britanii au fost înregistrate 1,629,657 de cazuri de COVID-19, iar 58,448 de persoane infectate au decedat.