O gimnastă din Olanda, care în 2002 cucerea nu mai puțin de cinci medalii de aur la campionatul European, a ajuns pe stradă, fiind muritoare de foame.

Fosta campioană europeană la gimnastică, care în urmă cu 15 ani avea Europa la picioare, a produs chiar filme pentru adulți.

Verona van de Leur, în vârstă de 34 de ani, a ajuns de nerecunoscut. Gimnasta care în anul 2002 era una dintre cele mai bune sportive ale Europei, a ajuns pe străzi fără bani, după o discuție aprinsă cu familia şi antrenorii.

Pentru Verona, viața nu a fost deloc promițătoare cu ea, așa cum i se întrevedea viitorul, când începuse să devină o gimnastă de perspectivă.

În 2001, Verona van de Leur era liderul generaţiei Olandei, iar la CE din 2002 a luat nu mai puțin de cinci medalii de aur. Avea să câștige și argintul, la CM. Plus distincția de sportiv al anului în Olanda. Dar au venit momentele grele, dramatice din viața Veronei. A ajuns să doarmă pe străzi, a fost închisă, apoi a intrat în industria filmelor pentru adulţi, conform The Guardian, citat de Telekom.ro.

Pentru toate astea, fosta sportivă dă vina pe părinţii care au pus mai presus de fericirea ei de rezultatele obţinute în competiţii. Drept pedeapsă pentru câteva concursuri pierdute, părinţii nici nu o mai aşteptau la aeroport şi o forţau să călătorească pe distanţe lungi singură cu trenul. Este parte din autobiografia fostei sportive. Van de Leur a mai povestit cum antrenorul Frank Louter o abuza atât fizic, cât şi psihic, ceea ce a dus la accidentări grave.

Astfel, gimnasta ajunsese ca în 2003, la vârsta de 17 ani, să i se prăbuşească corpul. Verona van de Leur a căzut în depresie. A ajuns să se gândescă inclusiv la sinucidere.