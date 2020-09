Google, acuzată că a încălcat legislația UE privind colectarea datelor personale

Google și mai mulți colectori de date încalcă regulile de confidențialitate ale UE prin culegerea informațiilor personale ale utilizatorilor pentru a crea profiluri online foarte detaliate, inclusiv colecția de informații a unor firme despre orientarea sexuală, starea de sănătate și credințele religioase, potrivit unui raport publicat luni.

Google ar fi colectat ilegal datele personale ale utilizatorilor europeni

Acuzațiile - din partea lui Johnny Ryan, un membru senior al Consiliului irlandez pentru libertăți civile - vin la 18 luni după ce autoritatea de reglementare a confidențialității din Irlanda a început o anchetă asupra modului în care Google colectează și împărtășește informațiile online ale oamenilor pentru afacerea sa publicitară.

Mai multe alte autorități europene pentru protecția datelor au primit ulterior reclamații separate prin așa-numita licitare în timp real (RTB), un sistem prin care agenții de publicitate folosesc date pentru a viza persoanele cu mesaje plătite atunci când navighează pe web, scrie politico.eu.

Industria publicității online, inclusiv Google, spune că a consolidat protecția confidențialității de când Uniunea Europeană a început să aplice normele actualizate, cunoscute sub numele de Regulamentul general pentru protecția datelor sau GDPR, în urmă cu mai bine de doi ani.

Însă Ryan, care a depus o plângere la autoritatea de reglementare irlandeză a confidențialității cu privire la aceste practici de date în septembrie 2018, a spus că lucrurile s-au schimbat mult prea puțin de când noile reguli au intrat în vigoare.

El a cerut Comisiei pentru protecția datelor din Irlanda (DPC) să acționeze rapid pentru a contracara ceea ce el credea că sunt încălcări la scară largă ale confidențialității online ale oamenilor, inclusiv utilizarea profilurilor online pentru a viza persoanele în jurul unor subiecte sensibile, cum ar fi dacă au SIDA și pentru a influența alegătorii în timpul alegerilor.

Ryan a declarat că sistemul de licitare în timp real, care a transmis comportamentul și obiceiurile online ale utilizatorilor de internet către mai multe companii de publicitate și brokeri de date, a încălcat regulile de confidențialitate din regiune, care cereau păstrarea securității și utilizarea proporțională a datelor.

„Comisia [Protecția datelor irlandeze] nu a reușit să oprească cea mai mare încălcare de date din istorie și, în consecință, oamenii din întreaga Europă și din Irlanda sunt expuși la profilarea intimă, inclusiv a condițiilor de sănătate, a punctelor de vedere politice și a localizării în timp, deoarece sistemul RTB introduce aceste date pe piața brokerilor de date ", a declarat el pentru POLITICO, referindu-se la autoritatea de reglementare a confidențialității din Irlanda.

Google, anchetată în Italia

Autoritatea antitrust din Italia a început investigațiile privind serviciile de cloud computing ale firmelor americane Google Inc, Apple Inc şi Dropbox Inc.

"Acţiunea are legătură cu practicile comerciale presupus incorecte şi cu posibilitatea includerii unor clauze abuzive în condiţiile incluse în contracte", a precizat Autoritatea antitrust din Italia.