Google, în centrul unui nou scandal. Administrația Trump urmează să dea în judecată compania. Acuzațiile grave care sunt lansate

Administrația de la Casa Albă pune tunurile pe giganticul tehnologic Google. Compania americană urmează să fie dată în judecată de către Departamentul american al Justiţiei. Administrația Trump acuză Google de încălcarea legislaţiei concurenţei, potrivit unei surse la curent cu dosarul, relatează Reuters.

Acuzaii grave la adresa Google în SUA

Google este acuzat de încălcarea legislaţiei concurenţei prin modul în care îşi tratează concurenţa pe motorul de căutare şi în publicitatea firmelor rivale - prin care caută să-şi păstreze dominaţia motorului de căutare şi să se folosească de puterea pe care o are pentru a vinde şi mai multă publicitate.

Contextul acestei mișcări nu trebuie deloc neglijat. Vine cu două săptămâni înainte de alegerile prezidenţiale. Din această cauză poate fi considerat un gest politic, în contextul în care preşedintele în exerciţiu Donald Trump le-a promis susţinătorilor săi să tragă la răspundere anumite companii care înăbuşă voci conservatoare.

Acest proces intervine la mai bine de un an după ce Departamentul Justiţiei şi Comisia Federală a Conerţului (Federal Trade Commission, FTC) au lansat investigaţii antitrust vizând patru mari companii în domeniul tehnologei - Amazon.com, Apple Inc, Facebook Inc şi Google. Groups.

Procurori generali au lansat, de asemenea, anchete împoriva Facebook şi Google.

Google, în centrul mai multor controverse

BOMBĂ în showbiz! George Burcea și Viviana Sposub au anunțat că vor fi ...

Compania Google s-a aflat totodată în centrul unui imens scandal în vară privind protecția datelor personale.A fost dată în judecată în Statele Unite de utilizatori care pretind că le-a fost încălcată viața privată în mod ilegal fiindcă au fost urmăriți chiar și când navigau în modul „incognito”.



Reclamanții pretind cel puțin 5 miliarde de dolari de la Google și Alphabet, compania care deține Google, într-un proces colectiv.



Mulți utilizatori presupun că istoricul căutărilor nu le este urmărit când folosesc opțiunea de navigare în mod „incognito” a Google Chrome, dar compania susține că nu este cazul.



Google neagă că acest lucru este ilegal și susține că nu ascunde faptul că datele sunt colectate în acest mod.