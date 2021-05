Documentele neredactate din procesul din Arizona împotriva Google arată că directorii și inginerii companiei erau conștienți de faptul că gigantul tech a făcut dificilă pentru utilizatorii de smartphone-uri opțiunile privind confidențilitatea, precum căutarea informațiile despre locații private.

Documentele sugerează că Google a colectat date despre locație chiar și după ce utilizatorii au dezactivat partajarea locației și a făcut ca utilizatorii să găsească setări de confidențialitate în mod dificil. Insider raportează, de asemenea, că documentele arată că Google a presat producătorii de telefoane să păstreze ascunse setările de confidențialitate, deoarece setările erau populare printre utilizatori, scrie theverge.

Procurorul general din Arizona, Mark Brnovich, a intentat un proces împotriva Google în mai anul trecut, susținând că compania a urmărit ilegal locația utilizatorilor Android fără consimțământul acestora, chiar dacă utilizatorii au dezactivat funcțiile de urmărire a locației. Procesul a sugerat că Google a menținut urmărirea locației rulând în fundal pentru anumite funcții și a oprit practica numai atunci când utilizatorii au dezactivat urmărirea la nivel de sistem.

Documentele neredactate arată că un angajat Google a întrebat dacă nu există „nicio modalitate de a oferi unei aplicații terțe locația dvs. și nu Google?” adăugând că nu suna ca ceva ce compania ar dori să fie dezvăluit presei, potrivit Insider.

Purtătorul de cuvânt al Google, José Castañeda, a declarat într-un e-mail către The Verge că Brnovich „și concurenții noștri care conduc acest proces s-au străduit să ne caracterizeze greșit serviciile. Am încorporat întotdeauna funcții de confidențialitate în produsele noastre și am oferit controale robuste pentru datele de localizare. "