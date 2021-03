Grav accident feroviar în Egipt. Cel puțin 32 de morți și 66 de răniți (VIDEO)

Grav accident feroviar, vineri, în sudul Egiptului. Cel puţin 32 de persoane au murit și aproximtiv 66 au fost rănite, după ce două trenuri s-au ciocnit frontal. Accidentul feroviar a avut loc în apropierea oraşului Sohag, la circa 500 de kilometri sud de Cairo.

36 de ambulanțe au fost detașate la fața locului, iar victimele au fost duse la spitalele locale, a declarat ministerul sănătății într-un comunicat, potrivit jpost.com.

Horrendous train crash in #Egypt - 32 dead and 66 injured in Sohag. These train collisions/ disasters are all too common in Egypt . pic.twitter.com/gkfuo693qg

Imaginile din presa locală arăta vagoanele de tren deraiate deasupra unui canal de apă.

"Trenurile s-au ciocnit în timp ce mergeau la viteze nu foarte mari, însă două vagoane au deraiat și un al treilea s-a răsturnat", a declarat o sursă de securitate pentru Reuters.



Egiptul are una dintre cele mai vechi și mai mari rețele feroviare din regiune, iar accidentele cu victime sunt frecvente.A murit Cornelia Catanga! Cu ce medicament s-a tratat pentru a scăpa de COVID-19. Noi detalii ies la iveală

#Egypt’s President Abdel Fattah Al-Sisi follows up Sohag train collision, directs Prime Minister and concerned bodies to take all necessary measures for prompt treatment of injured citizens. pic.twitter.com/olYcaoUrBv