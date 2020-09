Un uragan urmează să lovească vestul Greciei, vineri, urmând să ajungă și în peninsula sudică Peloponez sau chiar la Atena, spun meteorologii, care au emis și o alertă valabilă de joi până sâmbătă. Ciclonul mediteranean a adus ploi torențiale în vestul țării, începând de joi.

Vineri, se așteaptă ca Ianos să afecteze Peloponezul, partea centrală a țării, Attica și Evia. Insulele Ciclade ar putea fi afectate începând de vineri seara, în timp ce sâmbătă este posibil ca furtuna să ajungă și în Creta. Cele mai puternice intensificări ale vântului sunt așteptate în insulele Kefalonia și Zakynthos.

Specialiștii spun că vântul extrem de puternic și inundațiile sunt un adevărat pericol pentru localnici.

According to some international news outlets, Greece is about to get hit by a Category 3 #Hurricane in next 36 hours. (Most likely on Friday)



They are still arguing about Turkey though. Get ready for it you crazy b*stards. This looks serious. https://t.co/FtzCuK3LJr pic.twitter.com/JcqmWosEtq