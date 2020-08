Greve la nivel național în Belarus și studio gol la televiziunea de stat. La cel mai greu moment din ultimul sfert de secol, Aleksandr Lukașenko a fost protagonistul unor imagini asemănătoare cu cele de la București, din decembrie `89

Aleksandr Lukașenko se regăsește în cel mai greu moment din cei circa 26 de ani petrecuți la putere. Deși autoritățile l-au anunțat drept câștigătorul en-fafare al alegerilor prezidențiale din 9 august, o parte foarte numeroasă a poporului belarus și mai multe voci proeminente din comunitatea internațională consideră că scrutinul a fost fraudat, iar cel de-al șaselea mandat al liderului autoritar în exercițiu este, pe cale de consecință, ilegitim. La capătul unei săptămâni de manifestații anti-regim fără precedent, protestatarii au anunțat că Belarusul intră într-o grevă pe scară națională de luni, 17 august.



Liderii opoziției au îndemnat protestatarii anti-regim la greve masive, iar informațiile apărute pe Twitter au arătat că până și angajații televiziunii de stat au luat această decizie. Astfel, telespectatorii au fost martorii unor imagini inedite, cu studiouri goale și muzică în fundal.

Angajații televiziunii de stat, în grevă

Belarus state television employees are on strike. People could see the empty studio and music playing on the air.. pic.twitter.com/kKm52Uadkt