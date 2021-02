Guvernul german a propus administrației Trump un miliard de euro în schimbul renunțării la sancțiunile împotriva Nord Stream 2

Guvernul german ar fi propus administrației Trump să renunțe la sancțiunile impuse companiilor implicate în construcția Nord Stream 2 și să permită continuarea proiectului, în schimbul investirii unui miliard de eurp în infrastructura de transportare a gazelor naturale din SUA, potrivit unui document oficial publicat în premieră.

„Guvernul german este dispus să ia în considerare creșterea sprijinului său financiar pentru infrastructura LNG și a capacităților de import cu un miliard de euro cu scopul de a finaliza construirea terminalurilor LGN din Wilhelmshaven și Brunsbuttel”, arată documentul publicat în exclusivitate de jurnalistul german Julian Röpcke.

„SUA va permite în schimb construirea fără obstacole și operarea Nord Stream 2. Autorizațiile legale deja existente pentru sancțiuni nu vor fi folosite. Legislație suplimentară, care ar putea constitui baza pentru sancționarea Nord Stream 2, fie nu va fi folosită, fie, în cazul sancțiunilor obligatorii, blocată prin derogări sau alte instrumente adecvate și eficace”, notează documentul.



Guvernul cancelarului Angela Merkel a prezentat administrației Trump propunerea oficială fără a consulta în prealabil parlamentul german, potrivit lui Röpcke, și în practică a solicitat și ocolirea Congresului american prin stipulațiile privind blocarea sancțiunilor obligatorii pe care legislativul SUA le poate impune

#BREAKING

THIS IS THE 1 BILLION #NordStream2 DEAL, THE GERMAN GOVERNMENT OFFERED TO THE #TRUMP ADMINISTRATION IN LAST AUGUST.

Forget everything you have heard about Trump corruption.

Germany wanted to top that in cooperation with the previous US govt. to support the Putin regime. pic.twitter.com/F2tz2tWytN