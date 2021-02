Fostul președinte moldovean Igor Dodon a anunțat că Republica Moldova a înregistrat oficial Sputnik-V. Dodon a afirmat de asemenea că livrările Sputnik V în Republica Moldova vor începe „foarte curând”.

Vaccinul rusesc împotriva COVID-19, înregistrat în Republica Moldova

„Menționez că înregistrarea cu succes a vaccinului în țara noastră a avut loc în pofida încercărilor aparatului președintelui Moldovei de a împiedica acest lucru. Exprim sinceră recunoștință partenerilor ruși pentru deschidere și disponibilitatea de a acorda ajutor Moldovei și cetățenilor săi”, a menționat Dodon pe Facebook.

Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, autoritatea responsabilă de autorizarea vaccinului în Republica Moldova, nu a confirmat deocamdată această informație.



Anterior, Agenția a anunțat că este în proces de autorizare a vaccinurilor anti-COVID-19 fabricate de către Pfizer-BioNTech, AstraZeneca și Moderna, care sunt incluse în programul COVAX.

Republica Moldova, singura țară din Europa care nu a început vaccinarea

Republica Moldova a rămas singura țară din Europa care nu a început încă vaccinarea împotriva coronavirusului. Autoritățile moldovenești așteptau livrarea primului lot de vaccin coronavirus până la jumătatea lunii februarie datorită platformei COVAX. Cu toate acestea, până la 15 februarie, Moldova nu primise vaccinul.

Potrivit planului de imunizare, de îndată ce vaccinurile vor ajunge în țară, vor începe să vaccineze în primul rând lucrătorii din domeniul sănătății.

Executivul de la București a aprobat normele legale prin care este posibilă expedierea, în Republica Moldova, a primei tranșe de vaccinuri într-un număr de 20.000 de doze.

Potrivit portalului Our World in Data, care colectează date despre vaccinările din întreaga lume, procesul de imunicare a început în toate țările continentului european. Portalul nu are date doar pentru trei țări balcanice: Macedonia de Nord, Bosnia și Herțegovina și Republica Kosovo, parțial recunoscută.