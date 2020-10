Igor Dodon consideră Republica Moldova „un stat neutru” / „Noi nu vrem să fim parte a luptei geopolitice a Occidentului împotriva Rusiei şi invers”

Igor Dodon, președintele Republicii Moldova, consideră că marile puteri ale lumii încearcă să atragă țările mai mici (precum este statul pe care îl conduce) în lupta lor geopolitică.

Acesta a declarat că nu dorește o astfel de implicare în vreo dispută la nivel înalt.

Igor Dodon nu dorește implicarea Republicii Moldova în disputele geopolitice

Din punctul de vedere al lui Igor Dodon, Republica Moldova este un stat neutru, cu o politică externă echilibrată, ce are o relație bună atât cu Estul cât și cu Vestul, nedorind implicarea în „jocurile geopolitice”.

„Marile puteri încearcă să atragă ţările mai mici, cum este Republica Moldova, în lupta sa geopolitică împotriva oponentului său. Noi nu vrem să fim parte a luptei geopolitice a Occidentului împotriva Rusiei şi invers, nu vrem să fim parte a luptei contra Occidentului şi eu cred că asta este unica poziţie şi politică corectă pentru Republica Moldova”, a precizat Igor Dodon, spunând că Republica Moldova, în acest moment, are o politică externă echilibrată.

„Eu cred că noi acum avem o politică externă echilibrată. Noi avem acorduri de asociere cu Uniunea Europeană, avem regim liberalizat de viză cu Uniunea Europeană, noi implementăm mai multe reforme legate de acquis-ul comunitar.

În acelaşi timp, noi suntem membri ai CSI, Comunităţii Statelor Independente, avem parteneriat strategic cu Federaţia Rusă, noi suntem observatori la Uniunea Euro-Asiatică, nu membri, observatori, suntem prima ţară care a obţinut acest drept în anul 2018.

În acelaşi timp, noi suntem membri ai CSI, Comunităţii Statelor Independente, avem parteneriat strategic cu Federaţia Rusă, noi suntem observatori la Uniunea Euro-Asiatică, nu membri, observatori, suntem prima ţară care a obţinut acest drept în anul 2018.

Noi avem parteneriate strategice cu Statele Unite, cu Ungaria, cu Turcia. Acum dezvoltăm parteneriatul respectiv cu Republica Populară Chineză, iar dacă este să vorbim din punctul de vedere al politicii externe, geopoliticului, politica externă promovată pe parcursul ultimului an şi jumătate, cel puţin, se bazează pe principiul de echilibru şi noi lucrul acesta l-am reuşit", a declarat Igor Dodon.

Igor Dodon consideră că „partenerii şi fraţii” din Rusia vor oferi vaccinul anti-coronavirus și țării sale

Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, declara lunile trecute că țara sa este interesată în vaccinul împotriva noului coronavirus pe care îl dezvoltă Federaţia Rusă.

Mai mult, în cadrul emisiunii sale, „Preşedinte răspunde”, Dodon s-a arătat convins de faptul că, odată cu demonstrarea eficienței vaccinului experimental anti-coronavirus, „partenerii şi fraţii” din Federaţia Rusă îl vor oferi şi Republicii Moldova.

„Noi deja am început discuţiile pe acest subiect cu colegii din Federaţia Rusă. Voi ştiţi că Rusia mereu ne-a ajutat în situaţiile grele. De aceea, sunt convins că ne vor ajuta şi acum”, a precizat președintele.

Mai mult, președintele moldovean a declarant că se oferă să fie primul cetățean din țara sa care testează vaccinul rusesc Sputnik V împotriva COVID-19.

„Prieteni, așa cum deja cunoașteți, sunt pentru câteva zile la un sanatoriu, lângă Moscova, unde continui niște investigații pe care le-am început în luna martie. Fiind aici, am discutat cu partenerii din Federația Rusă despre vaccinul anti-Covid care a fost elaborat și este în procedura de testare. Am văzut că există mulți sceptici, atunci când am anunțat despre acest vaccin, de aceea, vreau să vă anunț că sunt gata să mă ofer ca primul dintre moldoveni pentru a testa vaccinul anti-Covid propus de Federația Rusă. Vreau să fac acest lucru pentru cetățeni, ca să ajungă cât mai repede în Republica Moldova”, a declarat Dodon, potrivit jurnal.md.

Vaccinul rusesc contra noului coronavirus nu este recunoscut de Organizația Mondială a Sănătății.