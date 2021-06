Imagini de la summitul Biden-Putin. Armand Goșu, detalii despre discuția președinților din SUA și Rusia: În aceeași vilă a avut loc și întâlnirea dintre Mihail Gorbaciov și Ronald Reagan (VIDEO)

Președinții din SUA și Rusia, Joe Biden și Vladimir Putin, au început prima parte a discuției din cadrul summitului bilateral pe care îl desfășoară miercuri la Geneva. La această fază participă și șefii celor două diplomații, Antony Blinken și Serghei Lavrov, iar ulterior întrevederea va trece la un format ceva mai extins, „dar oricum restrâns”, la care vor lua parte și consilierii.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.