Imagini emoționante cu un patruped care și-a așteptat o lună stăpânul mort de COVID, în fața spitalului în care fusese internat. Doctorii și asistentele l-au redenumit Covito (VIDEO)

Momente emoţionante cu un patruped din Mexic. Un căţel şi-a aşteptat o lună stăpânul în faţa spitalului în care a fost internat după ce s-a îmbolnăvit de COVID 19. Din păcate, stăpânul acestuia a murit, însă patrupedul a rămas credincios până în ultimul moment.

Bărbatul a fost internat în luna noiembrie într-un spital din oraşul mexican Nuevo Laredo, după ce a fost infectat cu sars cov 2. Câinele a rămas în faţa spitalului timp de o lună, fără să ştie că prietenul lui a murit la cinci zile după internare.

Prezenţa sa nu a putut să treacă neobservată, iar asistentele şi medicii din spital s-au îndrăgostit rapid de el. Personalul medical l-a redenumit Covito, după boala care i-a răpit stăpânul şi au avut grijă de el, oferindu-i hrană şi apă.

Şefa departamentului de pacienţi bolnavi de COVID 19 a declarat că patrupedul a oferit multe momente de fericire angajaţilor.

La scurt timp, povestea a ajuns până la reprezentanta unei asociaţii pentru drepturile animalelor din Texas, dincolo de graniţele Mexicului. Femeia a mers personal până în Nuevo Laredo, unde l-a laut pe Covito, l-a vaccinat, iar în prezent îi caută o nouă familie.

