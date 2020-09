Imagini revoltătoare de la manifestațiile din SUA. Un polițist a trecut cu bicicleta peste capul unui protestatar (VIDEO)

Imagini şocante din Statele Unite. Un poliţist din Seattle a fost filmat în timp ce trecea cu bicicleta peste capul unui protestatar întins pe şosea. Incidentul a avut loc în timpul manifestaţiilor provocate de decizia Justiției în cazul Breonnei Taylor, o femeie afro-americană ucisă chiar de poliție, informează B1 TV.

Poliţistul care l-a călcat pe protestatar pe cap cu bicicleta fusese trimis împreună cu colegii lui ca să disperseze mulţimea adunată la manifestaţii. Înregistrarea a fost distribuită imediat pe reţelele sociale, unde a provocat furia oamenilor.

Din filmare, s-ar părea că acel poliţist a trecut intenţionat peste capul protestatarului, neavând nicio intenție de a îl ocoli.

Pentru moment, nu există informaţii privind starea de sănătate a protestatarului.

Conducerea Poliţiei din Seattle a anunţat la scurt timp că îl va ancheta pe agent.

