Imagini virale din Myanmar. O profesoară de aerobic își făcea numărul în aer liber, chiar în timpul loviturii de stat (VIDEO)

O profesoară de educație fizică din Myanmar a făcut înconjurul internetului, după ce internauții au remarcat detaliile absolut inedite din spatele ei. Femeia a surprins, fără să vrea, în imaginile pe care le-a filmat momentul în care a debutat lovitura de stat din Myanmar.

Khing Hnin Wai preda ore online de aerobic în aer liber în capitala Nai Pi Tau chiar în timpul loviturii de stat. Aceasta făcea exercițiile pe muzică electronică în timp ce prin spatele ei treceau zeci de autovehicule blindate.

După ce internauții s-au întrebat dacă nu cumva videoclipul este fals, profesoara a psotat pe facebook mai multe imagini cu ea făcând exerciții de fitness din exact aceeași locație, aflată în apropiere de parlamentul din Myanmar.

La începutul acestei săptămâni armata a dat o lovitură de stat prin care au arestat președintele și pe premierul Aung San Su Chi, fostă câștigătoare a premiului nobel pentru Pace, criticată însă în ultima anii pentru felul în care gestionează relația cu minoritatea musulmană. Mai multe țări, printre care și Statele Unite, cer eliberarea acestora.

