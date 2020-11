Încă 405 milioane de doze din potențialul vaccin anti-COVID, rezervate pentru cetățenii europeni. UE va încheia un contract cu compania CureVac 

Comisia Europeană va semna un contract cu reprezentanții CureVac pentru cumpărarea a până la 405 de milioane de doze ale potențialului vaccin anti-coronavirus dezvoltat de compania germană. Anunțul a fost făcut, luni, de șefa Executivului comunitar, Ursula von der Leyen, care a precizat că dacă serul își va dovedi eficiența în prevenirea infecției cu SARS-CoV-2, vaccinul va fi distribuit în același timp și în mod proporțional către fiecare stat membru, informează Reuters.

“La câteva zile după contractul nostru cu BioNTech și Pfizer, sunt bucuroasă să anunț un nou acord. Mâine (marți-n.r.) vom autoriza un nou contract pentru a asigura încă un vaccin COVID-19 pentru europeni. Acest contract ne va permite să achiziționăm până la 405 milioane de doze ale unui vaccin produs de compania europeană CureVac.

Anterior în cursul anului, am oferit finanțare pentru CureVac, alături de Banca Europeană de Investiții. Am făcut asta pentru a sprijini dezvoltarea acestui vaccin iar acum progresul este tangibil”, a anunțat președinta Comisiei Europene.

Totodată, Ursula von der Leyen a amintit că acesta este al cincilea contract încheiat de Comisia Europeană cu o companie care lucrează la dezvoltarea unui vaccin anti-COVID-19, adăugând că în acest moment, oficialii europeni ar urma să parafeze un acord și cu reprezentanții conpaniei Moderna. De altfel, Moderna a anunțat, luni, că vaccinul său experimental este 94,5% eficient în prevenirea COVID-19, procentul fiind fundamentat pe datele dintr-un studiu clinic aflat în fază avansată.

”Am concluzionat deja discuțiile exploratorii cu Moderna. Sperăm să finalizăm contractul în curând.Acest apartament a fost abandonat. Când au deschis ușa, după 70 de ani, au găsit ceva CUTREMURĂTOR

Nu știm în acest moment ce vaccin va fi sigur și eficient. Agenția Europeană a Medicamentului le va autoriza doar după o analiză riguroasă. De aceea avem nevoie să avem un larg portofoliu de vaccinuri bazate pe tehnologii foarte diferite. În paralel, lucrăm cu COVAX să oferim accesul țărilor cu venituri mici și mijlocii la vaccinuri, astfel să ne asigurăm că toată lumea are acces rapid la un vaccin sigur și eficient”, a mai precizat Ursula von der Leyen.

Încă 405 milioane de doze din potențialul vaccin anti-COVID, rezervate pentru cetățenii europeni. UE va încheia un contract cu compania CureVac

We continue to work to secure safe & effective vaccines to end the pandemic.



I am glad to announce a new agreement to buy up to 405 million doses of a vaccine produced by the European company @CureVacRNAhttps://t.co/H1gFQH7FAX