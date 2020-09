Incendii devastatoare în vestul SUA: O jumătate de milion de oameni, evacuaţi. Imagini apocaliptice cu orașele pârjolite de flăcări (VIDEO)

Peisaj apocaliptic în vestul Statelor Unite, unde cerul a devenit roșu din cauza incendiilor de vegetație caracterizate de autoritățile statului Oregon drept "fără precedent". O jumătate de milion de oameni au primit ordinul de evacuare în statul american Oregon.

Și în California, flăcările au pârjolit o suprafață mai mare chiar și decât incendiile din 2018.

Incendii devastatoare în SUA

Oregon bore the brunt of nearly 100 major wildfires ripping across the western states in the U.S. this week https://t.co/kjhb68PNV6 pic.twitter.com/pCnhFra9tM — Reuters (@Reuters) September 11, 2020





O jumătate de milion de oameni, evacuaţi în Oregon din calea unor incendii fără precedent





Andreea Esca, de NERECUNOSCUT! Nimeni NU a mai văzut-o aşa pe vedeta PRO TV (FOTO)

Peste 100 de incendii de vegetație sunt active în 12 state din vestul SUA.

”Aproximativ 500.000 de locuitori din Oregon au fost evacuaţi, iar acest număr continuă să crească”, au anunţat autorităţile.

Jumătate de milion de americani, evacuati din calea incendiilor

Oregon, California și Washington au fost cele mai afectate, în unele cazuri orașe întregi fiind distruse.

Valul de căldură, dublat de vânt a generat un întreg infern, autoritățile declarând că încă nu se știe exact care este nivelul daunelor, însă cel puțin 15 oameni au murit, dintre care 10 doar în California. alte zeci de persoane sunt date dispărute.

Incendii devastatoare în vestul SUA





Incendii fără precedent în vestul SUA







Cerul s-a văzut ca pe Marte deasupra orașelor din vestul Statelor Unite, din cauza incendiilor puternice de vegetație cu care statele Washington, Oregon și California se confruntă și care pun în pericol locuințele a peste 10 milioane de oameni. În statul Washington, un copil de 12 ani, unul de un an și o femeie au murit în timp ce încercau să fugă din calea flăcărilor. Iar părintii copiilor au suferit arsuri grave. Si pompierii s-au vazut nevoiti sa se retraga din calea flacarilor care avanseaza cu o viteza foarte mare, iar potrivit guvernatorului statului, in doar 24 de ore a fost parjolita o suprafata mai mare decat intr-un an normal.

In statul Oregon, incendiile alimentate de puternice rafale de vant au parjolit o suprafata de aproximativ 800 de kilometri patrati si au distrus portiuni importante din mai multe localitatati. Pe fondul evolutiei situatiei, autoritatile din Oregon au sporit puterile si resursele acordate serviciilor de interventie si au caracterizat incendiile drept "fara precedent". De asemenea, au recunoscut ca se asteapta la ce e mai rau.

"Acestea ar putea fi cele mai mari pierderi de proprietate ?i vie?i omene?ti din cauza incendiilor de vegeta?ie, din istoria statului nostru (Oregon – n.r.)., Kate Brown, Guvernatorul statului Oreogn

Cer complet rosu s-a vazut si in California, iar in unele zone a inceput sa ninga si cu cenusa.





A nins cu cenușă în California





Peste 14.000 de pompieri au fost mobilizati pentru combaterea incendiilor si au fost inchise toate cele 18 parcuri naturale. In plus, autoritatile pregatesc evacuarea a zeci de mii de persoane, inclusiv din localitatea Paradise, care a fost aproape complet distrusa in incendiile din 2018. Autoritatile au recunoscut ca se confrunta cu cel mai dificil sezon de incendii de pana acum din cauza combinatiei de factori care le favorizeaza apaitia: temperaturi ridicate, vanturi puternice, umiditate scazuta si seceta.

Vestul Statelor Unite se confrunta aproape in fiecare an cu incendii de amploare. De la un an la altul, insa, ele sunt tot mai puternice, iar cercetatorii pun aceasta evolutie in seama incalzirii globale. In 2018, California a avut parte de cele mai devastatoare incendii din istoria statului. Atunci, peste 8.500 de incendii au ucis peste 100 de persoane si au distrus o suprafata de peste 760.000 de hectare, creand pagube de aproximativ 25 de miliarde de dolari.