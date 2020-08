India: Incendiu într-un hotel în care erau izolați mai mulți infectați cu coronavirus. Cel puțin 9 morți și 30 de răniți (VIDEO)

S-a dezlănțuit iadul într-un hotel din orașul Vijayawada, India, în care erau cazați mai mulți pacienți infectați cu noul coronavirus. Incendiul, care a cuprins clădirea din Amaravati, a izbuncnit în noaptea de sâmbătă spre duminică și a curmat viețile a cel puțin 9 persoane.

Se pare că focul s-a aprins din cauza unui scurt-circuit produs la parterul clădirii și s-a extins cu repeziciune la primul etaj al clădirii. Mai multe persoane s-au trezit în momentul în care au simțit fumul puternic și au alarmat angajații hotelului, însă alții s-au aruncat de la etaj, înainte ca pompierii să- salveze.

În total, cel puțin șapte persoane au murit în incendiu, iar alte 30 au fost salvate, însă au avut nevoie de îngrijiri medicale.

În momentul incendiului, în unitatea de cazare se aflau aproximativ de 30 pacienți și 10 cadre medicale. Cadrele medicale afectate de incendiu au fost transportate la spital, în timp ce pacienții infectați cu noul coronavirus vor fi mutați la un alt hotel din oraș.

Fire accident in a hotel turned COVID care facility in Vijayawada, Andhra Pradesh. Three feared dead, three more serious. @the_hindu @THAndhra pic.twitter.com/7DMKdVanYn