Un incendiu violent a cuprins un hotel dintr-o cunoscută stațiune spaniolă. Oamenii s-au cățărat pe fațada clădirii pentru a se salva (VIDEO)

Un incediu violent a izbucnit vineri dimineață într-un hotel din stațiune Marbella, Spania, iar la scurt timp a fost urmat de o explozie. Un bărbat a murit și cel puțin 9 persoane au fost rănite, iar alte 100 au fost evacuate. Martorii au povestit că au auzit o explozie, iar turiștii aflați în clădire s-au cățarat pe balcoanele lor pentru a scăpa cu viață. Fumul gros a fost vizibil de la câțiva kilometri.

În total, 112 persoane au fost evacuate din hotel și dintr-o clădire de alături, în timp ce pompierii s-au luptat cu incendiul. Hotelul este popular printre celebritățile britanice.

Imagini dramatice cu oameni care escaladează fațada de lemn a clădirii pentru a se salva au fost surprinse și postate pe Twitter. Pompierii au pulverizat lemnul cu apă pentru a-l răci, astfel încât oamenii să poată ține suficient de mult timp pentru a fi salvați.

Poliția a confirmat că persoana care și-a pierdut viața este un francez, care a murit în timp ce încerca să scape de flăcări, iar celelalte nouă victime au fost transportate la spital după ce au inhalat foarte mult fum. Între timp, opt dintre aceștia au fost externați.

A French man has died and nine injured in hotel fire in Marbella on Spain's Costa del Sol. Fire started in early hours when many were asleep and some fled flames through windows and balconies. pic.twitter.com/LVd2kX3SaY