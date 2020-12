Incendiu într-un spital din apropiere de Cairo. Bilanțul victimelor este de șapte morți și cinci răniți

Tragedie într-un spital din Egipt, sâmbătă. Un incendiu izbucnit pe secția de Terapie Intesivă a unității medicale din oraşul Obour, a provocat moartea a șapte pacienți și rănirea altor cinci. Pe lângă aceștia, au mai fost evacuați și alți pacienți și transportați la spitale din apropiere.

Cauza inițială a incendiului este un scurtcircuit electric, însă o autoritățile au deschis o anchetă. Pompieri au intervenit prompt şi au sub control incendiul, potrivit apnews.com.

În Egipt s-au înregistrat peste 130.000 de infectări cu noul coronavirus şi peste 7.300 de morţi. Sistemul de sănătate șubred a fost copleșit de criza sanitară. Sindicatele din domeniul medical au avertizat cu privire la posibilitatea unei prăbuşiri totale a sistemului sanitar.

Un alt incendiu a avut loc la un spital din Alexandria, în iunie, și s-a cu moartea a şapte pacienţi cu covic-19 şi rănirea altor şapte.

