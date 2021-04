Incendiu la un spital dedicat Covid-19 din Bagdad: Cel puţin 23 de persoane au murit (VIDEO)

Un incendiu a izbucnit, declanşat în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică, într-o unitate de terapie intensivă pentru bolnavi de COVID-19 la un spital din Bagdad, cel puțin 23 de persoane pierzându-și viața.

Incendiul a fost cauzat de tuburi cu oxigen „depozitate fără a se respecta condiţiile de securitate” , anunţă AFP, citând surse medicale, conform News.ro.

Totodată, alte zeci de persoane au fost rănite la incendiul produs la spitalul Ibn Khatib.

În momentul izbucnirii incendiului, la secţia de terapie intensivă se aflau 30 de persoane.

The fire caused many of the oxygen tanks designated to support the #COVID19 patients in the hospital to explode. #Baghdad so far dozens of victims have been reported. pic.twitter.com/OAC8Jt3jq3