Un incendiu puternic a izbucnit joi într-un depozit de uleiuri și anvelope situat într-o piață din apropierea portului Beirut, a declarat armata libaneză într-un comunicat pe Twitter.

Autoritățile libaneze fac eforturi pentru stingerea flăcărilor, iar elicopterele armatei participă la operațiune, se arată în comunicat.

Au apărut videoclipuri pe rețelele sociale care arătau un fum mare la locul incendiului.

Incidentul a avut loc la mai puțin de o lună de la explozia masivă din la Beirut, care a ucis peste 170 de persoane și a rănit peste 6.000.

Insane fire at the port, causing a panic all across #Beirut. We just can’t catch a break. pic.twitter.com/PtdHehPlz0