Statul California are parte de un nou incendiu de amploare. Botezat "The Silverado Fire", incendiul este complet scăpat de sub control şi continuă să se extindă rapid din cauza vântului care, pe alocuri, a atins viteze şi de 130 de kilometri pe oră.

Peste 90.000 de oameni au fost deja evacuaţi, iar doi pompieri surprinşi de flăcări au ajuns la terapie intensivă cu arsuri de gradul doi şi trei.

Conform autorităţilor, incendiul ar fi izbucnit de la o companie energtică. Peste 4.000 de pompieri au fost desfăşuraţi în California pentru a ţine sub control cele 22 de focare.

