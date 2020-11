Incendiu urmat de o explozie într-un spital COVID din Moscova. Nicio victimă nu a fost raportată momentan

Un incendiu urmat de o deflagrație s-a produs miercuri seară într-un spital din Moscova. Kommunarka este unul dintre spitalele principale din capitala rusă unde sunt tratați pacinții cu COVID-19, însă, in fericire, clădirea se afla în renovare, motiv pentru care nu existau bolnavi în interior și nu au fos raportate victime.

Potrivit tass.com, explozia ar fi fost produsă un dispozitiv care furnizează oxigen, din cauza presiunii scăzute.

O clădire din complexul medical a fost cuprinsă de flăcări, dar a fost stinsă de intervenția promptă a echipajelor de pompieri.

În filmările postate pe rețelele sociale se văd nori de fum care se ridică din spitalul în care sunt trați în prezent 733 de pacienți cu coronavirus.

