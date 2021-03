Stare de alertă în Egipt! Cel puțin 20 de persoane au murit și alte 24 au fost rănite în cursul de joi, într-un incendiu dintr-o uzină de textile, dintr-o suburbie din estul capitalei Cairo, potrivit Al Jazeera.

15 camioane s-au deplasat la fața locului, pentru stingerea incendiului, a cărei cauză nu a fost stabilită. Din fericire, pompierii au reușit să împiedice răspândirea focului la spațiile industriale din vecinătate.

Uzina afectată de incendiu avea patru etaje şi se afla în zona industrială Obour, din provincia Qaliubia, au anunţat autorităţile locale printr-un comunicat de presă.

At least 20 people killed during a massive fire at a #clothingfactory in #ObourCity near #Cairo. #Egypt has witnessed a series of fires in recent years due to poor building safety restrictions caused by a security vacuum following the 2011 #revolution.https://t.co/xkETAZWTAk