Trei persoane, printre care un copil, au fost împușcate mortal într-un supermarket din din Palm Beach, în statul american Florida, informează CNN. Printre persoanele care au murit se numără și bărbatul care a deschis focul, a anunțat Poliția din Palm Beach, printr-un mesaj pe Twitter.

Victimele sunt o bunică și nepotul ei în vârstă de un an. Motivul atacului nu este deocamdată cunoscut, anchetatorii precizând că, din primele informații, nu ar exista o relație între bărbatul care a comis fapta și victime.

Incidentul a fost confirmat și de conducerea supermarketului.

„Gândurile noastre sunt cu cei care sunt afectați de această tragedie”, au transmis reprezentanții magazinului, anunțând că vor coopera cu Poliția în cadrul anchetei, fără a oferi alte detalii.

Incident armat într-un supermarket din Florida: O femeie și un copil, împușcați mortal. Poliția anunță că atacatorul este mort

Detectives are investigating a shooting that took place INSIDE Publix in RPB. Upon arrival deputies located three individuals deceased from gunshot wounds, one adult male, one adult female and one child. The shooter is one of the deceased. This was NOT an active shooter situation pic.twitter.com/G9KgTr3Mmp